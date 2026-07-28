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16:57, 28 июля 2026 (обновлено: 17:12, 28 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский прибыл в Белый дом

Reuters: Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом
Анастасия Дубова (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

Агентство также сообщило, что встреча пройдет в закрытом формате, без журналистов. Встреча Зеленского и Трампа ожидается короткой.

Ожидается, что темами встречи лидеров станет процесс разрешения разногласий между Москвой и Киевом, а также разрешение на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин хочет завершения украинского конфликта. Он подчеркнул, что у него был хороший разговор с российским лидером, который состоялся 4 июля.

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