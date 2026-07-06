Трамп рассказал об отношении Путина к конфликту с Украиной

Трамп: Путин хочет завершения конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин хочет завершения конфликта на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляцию ведет Белый дом.

«Путин хочет, чтобы это закончилось. Скажу вам это очень твердо. Он хочет завершить это. И Украина хочет завершить это. И мы ведем переговоры», — отметил глава государства.

Ранее Трамп заявил, что провел «очень хороший разговор» с Путиным. По его словам, урегулирование украинского кризиса «ближе, чем кажется».

4 июля президенты России и США провели телефонный разговор. Беседа длилась 1 час 25 минут. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков назвал разговор деловым и весьма конструктивным.