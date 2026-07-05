Путин и Трамп поговорили по телефону. Президенты обсудили ситуацию на Украине и перспективы сотрудничества

Путин и Трамп провели конструктивный и деловой разговор по телефону

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Президент России поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Разговор президентов длился один час 25 минут. Предыдущая беседа политиков состоялась 14 июня, в день рождения американского лидера.

Разговор президентов был деловым и весьма конструктивным. Политики по телефону обсудили актуальные сюжеты международной повестки дня, отметил Ушаков.

Путин и Трамп обсудили ситуацию на поле боя в зоне СВО

Путин рассказал Трампу о реальной картине на поля боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения, в том числе в контексте взятия под контроль Константиновки.

Российский президент указал на предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, указал Ушаков. Он добавил, что переговоры должны идти с учетом принципиальных российских подходов.

Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля Юрий Ушаков помощник президента России

Европа исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновении, добавил Ушаков, комментируя беседу президентов.

Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения Юрий Ушаков помощник президента России

Путин напомнил Трампу о приглашении в Россию

Путин напомнил, что у главы Белого дома есть действующее приглашение посетить Россию.

В свою очередь Трамп сказал, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву, добавил помощник российского лидера.

Глава Белого дома также отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Россией и США, которые откроются по завершении конфликта на Украине.

Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт Юрий Ушаков помощник президента России

Трамп также поговорил с Зеленским

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп поговорили по телефону, об этом сообщил журналист Axios Барак Равид.

Позднее Зеленский раскрыл подробности беседы. Украинский лидер уточнил, что они «отлично поговорили по телефону», он поздравил Трампа и всех американцев с Днем независимости и поблагодарил Штаты за оказанную поддержку как в военном, так и в политическом плане.

Конечно, мы с президентом Трампом обсудили текущую ситуацию на фронте и дипломатии. Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение Владимир Зеленский президент Украины

Политики договорились продолжить разговор лично во время саммита НАТО в Анкаре, который состоится на следующей неделе.