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00:22, 5 июля 2026Россия

Ушаков заявил о предпочтении Путиным дипломатического урегулирования на Украине

Ушаков: Путин акцентировал предпочтительность дипломатического урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин акцентировал предпочтительность дипломатического урегулирования на Украине, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Об этом пишет РИА Новости.

В разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом Путин рассказал о реальной картине на поля боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.

Российский президент указал на предпочтительность политико-дипломатического урегулирования на Украине, отметил Ушаков. Он добавил, что переговоры должны идти с учетом принципиальных российских подходов.

Ранее российский лидер допустил, что возможные переговоры по Украине могут пройти на площадке Белоруссии. Президент сообщил, что контакты по Украине есть по нескольким направлениям, есть новые предложения.

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