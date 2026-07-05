Путин напомнил Трампу о приглашении приехать в Россию

Путин напомнил Трампу о действующем приглашении посетить Россию

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, о чем Владимир Путин напомнил американскому лидеру Дональду Трампу в телефонной беседе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ушаков сообщил, что Путин напомнил Трампу о приглашении приехать в страну. «Наш президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию», — сказал он.

Ранее Путин и Трамп провели телефонный разговор. Он длился один час 25 минут. Российский лидер поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США. Предыдущая беседа политиков состоялась 14 июня, в день рождения американского лидера.