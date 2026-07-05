Ушаков: Путин и Трамп провели телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Президент России поздравил Трампа и весь американский народ с Днем независимости США, отметил он. Разговор президентов длился один час 25 минут. Предыдущая беседа политиков состоялась 14 июня, в день рождения американского лидера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом ответил на вопрос о том, планируется ли 4 июля разговор Владимира Путина с Дональдом Трампом.

