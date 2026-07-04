Песков одним словом ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков заявил, что Кремль сообщит о разговоре Путина и Трампа, если он будет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одним словом ответил на вопрос о том, планируется ли 4 июля разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Его комментарий передает ТАСС.

«Сообщим», — отреагировал представитель Кремля на вопрос агентства о том, состоится ли беседа президентов в субботу.

Ранее спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев рассказал, что скоро в Москву приедет делегация из США. Даты визита объявит администрация президента.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос о том, обсуждали ли Путин и Трамп возможность организовать встречу с Зеленским. По словам Ушакова, такого разговора главы государств не вели.