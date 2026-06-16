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18:10, 16 июня 2026Мир

В Кремле ответили на вопрос об обсуждении Путиным и Трампом встречи с Зеленским

Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможность организации встречи с Зеленским в США
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости / POOL

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора не обсуждали возможность организации встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в США. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости.

«Нет. Такая возможность не обсуждалась», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, Москва не получала предложений провести встречу президента России с главой Украины в США.

Ранее Зеленский отверг предложение Кремля о переговорах в Москве. Он заявил, что местом встречи может стать Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что приглашение президента России лидером Украины на переговоры в Женеве показывает, что украинский лидер занят мегафонной дипломатией.

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