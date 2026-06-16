Лавров прокомментировал приглашение Путина Зеленским на переговоры в Женеве

Лавров: Зеленский занят мегафонной дипломатией

Приглашение президента России Владимира Путина лидером Украины Владимиром Зеленским на переговоры в Женеве показывает, что украинский лидер занят мегафонной дипломатией. Так инициативу прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«[Зеленский], я думаю, и сам не хотел никаких сигналов посылать, потому что он занимается мегафонной дипломатией», — заявил дипломат.

Он добавил, что открытое письмо Зеленского к Путину также было выдержано в хамском стиле.

Ранее Зеленский предложил Путину провести встречу на саммите G7. По его словам, мероприятие может быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование между двумя лидерами в присутствии коллег из США и Евросоюза.

Саммит «Большой семерки» проходит 15-17 июня в Эвиан-ле-Бене во Франции.