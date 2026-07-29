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02:46, 29 июля 2026 (обновлено: 02:47, 29 июля 2026)Россия

В российском регионе из-за падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина

Слюсарь: В Таганроге из-за падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина

Фото: Globallookpress.com

В Таганроге из-за падения обломков ракеты на жилой дом погибла женщина, об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Воздушная атака по Таганрогу принесла жертвы. В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом погибла женщина, мужчина пострадал», — уточнил глава российского региона.

Он добавил, что идет эвакуация жильцов, развернут пункт временного размещения. В Ростовской области сохраняется беспилотная опасность.

Накануне в Шебекине Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по гражданскому рейсовому автобусу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. По словам чиновника, при атаке ВСУ пострадали почти 20 человек, раненых госпитализировали.

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