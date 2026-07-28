Почти 20 человек пострадали при ударе ВСУ по российскому автобусу

Врио главы Белгородской области Шуваев: ВСУ ударили по автобусу, пострадали 19 человек

В Шебекине Белгородской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по гражданскому рейсовому автобусу. Об этом сообщил в Telegram врио губернатора региона Александр Шуваев.

По словам чиновника, при атаке ВСУ пострадали почти 20 человек, раненых госпитализировали.

«Пострадали 19 мирных жителей. Восемнадцать из них оперативно доставлены в Шебекинскую ЦРБ. Пятнадцать граждан получили осколочные ранения», — написал в блоге он. Шуваев отметил, что один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 вечера 27 июля и до 06:30 утра в направлении столичного региона летело более 390 украинских беспилотников. Силами ПВО большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, а 81 вражеский БПЛА был уничтожен на подлете к Москве.