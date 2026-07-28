Гоблин дал россиянам «советы бывалых»

Блогер Пучков посоветовал за час до сна прекращать смотреть в телефон

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, дал россиянам советы, которые помогут лучше себя чувствовать. Рекомендациями он поделился в эфире радио Sputnik, запись которого доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Могу дать советы бывалых: примерно за час до отбоя надо прекратить смотреть в телефон. Это вредно для мозгов, это никакой пользы не несет вообще», — раскрыл Пучков одно из правил. Кроме того, он посоветовал делать по утрам зарядку.

Гоблин заверил, что следование этим рекомендациям поможет улучшить сон, начать хорошо высыпаться и, как следствие, быть продуктивным и хорошо работать.

Ранее Гоблин обратился к россиянам, которые завидуют обеспеченным людям. Блогер порекомендовал им заниматься собой и не сравнивать себя с другими.