Гоблин обратился к завидующим богачам россиянам

Блогер Дмитрий Пучков призвал россиян не завидовать богатым людям и заниматься собой

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал россиян не завидовать богатым людям. С таким призывом он обратился в эфире радиостанции Sputnik, запись выложена в «VK Видео».

«Одни в три горла [едят], а другие — без соли известно что. Не надо кому-то там завидовать. Занимайтесь сами собой, и будет лучше», — посоветовал блогер. Пучков добавил, что мир устроен так, что в нем всегда будут люди с разными финансовыми возможностями.

Он также порекомендовал сравнивать себя только с людьми, которые имеют примерно такой же достаток и уровень жизни. «Вы живете не так уж плохо, как может показаться», — добавил Гоблин, обращаясь к россиянам.

Ранее Пучков дал совет людям, которые любят жаловаться на жизнь. Блогер порекомендовал им заниматься делом, при этом стараться изо всех сил и подходить к выполнению своих обязанностей ответственно.