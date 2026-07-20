Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:46, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Гоблин обратился к завидующим богачам россиянам

Блогер Дмитрий Пучков призвал россиян не завидовать богатым людям и заниматься собой
Маргарита Щигарева

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Известный блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, призвал россиян не завидовать богатым людям. С таким призывом он обратился в эфире радиостанции Sputnik, запись выложена в «VK Видео».

«Одни в три горла [едят], а другие — без соли известно что. Не надо кому-то там завидовать. Занимайтесь сами собой, и будет лучше», — посоветовал блогер. Пучков добавил, что мир устроен так, что в нем всегда будут люди с разными финансовыми возможностями.

Он также порекомендовал сравнивать себя только с людьми, которые имеют примерно такой же достаток и уровень жизни. «Вы живете не так уж плохо, как может показаться», — добавил Гоблин, обращаясь к россиянам.

Ранее Пучков дал совет людям, которые любят жаловаться на жизнь. Блогер порекомендовал им заниматься делом, при этом стараться изо всех сил и подходить к выполнению своих обязанностей ответственно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по автомойке с мирными жителями в столице российского региона
    МИД вызвал временного поверенного Италии в России
    Врач назвал простой и честный индикатор проблем со здоровьем у мужчин
    Лавров провел встречу с кандидатом на пост генсека ООН
    Туристку дважды попытались похитить в стране Европы
    На Украине раскрыли подробности конфликта Сырского и Федорова
    Стали известны планы о возрождении легендарного бренда смартфонов
    Стал известен главный кандидат на пост главкома ВСУ
    Защита бурно отреагировавшей на приговор российской блогерши обжаловала решение суда
    Неузнаваемого Мэтта Деймона спутали с другим популярным актером
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok