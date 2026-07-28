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11:42, 28 июля 2026 (обновлено: 11:48, 28 июля 2026)Наука и техника

Катапульта ударившей по Одессе российской «Бандероли» попала на фото

Катапульта российской крылатой ракеты «Бандероль» попала на фото
Иван Потапов
Иван Потапов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Катапульта российской крылатой ракеты «Бандероль» могла попасть на фото. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

«Внешний вид малогабаритной пусковой катапульты с размещенной на ней, предположительно, крылатой ракетой "Бандероль"», — говорится в публикации.

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Ранее Telegram-канал «Изнанка» заметил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Одессе новейшими малогабаритными ракетами «Бандероль».

В июне Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что на Украине заявили о применении ВС России новейших ракет «Бандероль».

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