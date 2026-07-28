Катапульта ударившей по Одессе российской «Бандероли» попала на фото

Катапульта российской крылатой ракеты «Бандероль» попала на фото

Катапульта российской крылатой ракеты «Бандероль» могла попасть на фото. Соответствующий снимок опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».

«Внешний вид малогабаритной пусковой катапульты с размещенной на ней, предположительно, крылатой ракетой "Бандероль"», — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал «Изнанка» заметил, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по Одессе новейшими малогабаритными ракетами «Бандероль».

В июне Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что на Украине заявили о применении ВС России новейших ракет «Бандероль».