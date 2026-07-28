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12:49, 28 июля 2026 (обновлено: 12:54, 28 июля 2026)Бывший СССР

Лукашенко отказался юлить перед Трампом из-за России

Лукашенко: Белоруссия не будет юлить перед США из-за России, Китая и Ирана
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Белоруссия не будет «юлить» перед США и отказываться от близких отношений с Россией, Китаем и Ираном. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает BELTA в своем Telegram-канале.

«Я объяснил о наших отношениях прежде всего с нашей Россией, с КНР, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем. Мы никогда не юлили и в дипломатические термины не прятали свою позицию», — сказал глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия и далее будет придерживаться подобной «открытой и порядочной позиции». При этом он подчеркнул, что американские представители с пониманием относятся к позиции Минска.

В марте газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщала, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Лукашенко посетить с визитом Белый дом или резиденцию Мар-а-Лаго. По словам спецпредставителя американского лидера Джона Коула, такие переговоры действительно ведутся.

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