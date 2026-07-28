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13:22, 28 июля 2026 (обновлено: 13:28, 28 июля 2026)Экономика

Дачникам назвали главные ошибки в использовании удобрений

Биолог Воробьев призвал дачников не использовать слишком много удобрений
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Jcomp / Magnific

Дачники могут навредить посадкам, если будут использовать слишком много удобрений. Эту и другие ошибки в уходе за садом и огородом в разговоре с «Вечерней Москвой» назвал агроном и биолог Михаил Воробьев.

Некоторые дачники придерживаются в отношении удобрений принципа «кашу маслом не испортишь» — это неправильно и грозит избытком нитратов, фосфатов и солей калия в почве. Кроме того, у растения может произойти химический ожог корня.

Часто владельцы участков неправильно используют гранулированные удобрения. Их не нужно рассыпать по сухой почве — растения употребляют все минеральные вещества только в растворенном виде. «Оптимальный вариант — растворить гранулированное удобрение в воде и полить им грядки», — посоветовал специалист. На большом участке можно разбросать удобрение по грядкам перед дождем.

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Следует также соблюдать схему подкормки. В начале роста необходимо внести азотные средства, которые стимулируют развитие надземных побегов и листьев. Это нужно делать весной. В середине лета вносятся комплексные удобрения, которые содержат азот, фосфор и калий, осенью — фосфорно-калийные для полноценной подготовки растений к холодному времени года.

Зачастую дачники выбирают неподходящие средства. «Например, огурцам, моркови, тыкве необходимо больше азотных удобрений, поскольку они к ним чувствительны. А луку необходима плодородная почва, потому что у него слабая корневая система: нужно, чтобы ему не приходилось расти слишком далеко», — указал агроном. Он также призвал не использовать дополнительные удобрения владельцев участков с плодородной почвой.

Ранее дачников призвали бороться с испанскими слизнями с помощью приманок в пивом.

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