Дачников призвали расставить пиво по участку

Биолог Федоров: Ловушки с пивом считаются одним из лучших средств от слизней на даче

Ловушки с приманкой из пива считаются одним из лучших средств от испанских слизней на даче. Расставить емкости с пенным напитком по участку призвал россиян кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров, пишет РИА Новости.

«В землю вровень с поверхностью вкапывают стеклянные банки или обрезанные пластиковые бутылки, а в качестве приманки используют разведенный в воде сахар с дрожжами, старое варенье, квас или пиво», — рассказал эксперт.

Федоров пояснил, что этих брюхоногих моллюсков привлекают вкусные запахи — они попадают в ловушку и тонут в ней. Чтобы приманка сохраняла эффективность, жидкость нужно менять раз в два дня.

Более легким способом борьбы с вредителями биолог назвал укрытия-«дневки». Для этого на территории нужно разложить куски шифера, листья капусты или лопуха. «Ночью слизни заползают под них, а днем их можно собрать, но только в перчатках, так как слизни переносят множество микроорганизмов и паразитов», — подчеркнул специалист.

При этом сильные химикаты против испанских слизней неэффективны — они устойчивы к различным препаратам.

Ранее жители Москвы пожаловались на засилье испанских слизней в парке «Крылатские холмы» на западе города. По словам посетителей, брюхоногие постоянно попадают под колеса, из-за чего покрытие становится скользким.