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20:29, 17 июля 2026Экономика

Москвичи пожаловались на засилье испанских слизней

Испанские слизни заполонили велодорожку в парке на западе Москвы
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Вильф

Москвичи пожаловались на засилье испанских слизней в одном из парков на западе города. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Речь идет о «Крылатских холмах». По словам посетителей парка, брюхоногие постоянно попадают под колеса, из-за чего покрытие становится скользким. Горожане связали нашествие вредителей с недавним благоустройством — в парке поставили новые деревянные настилы.

Ранее кандидат биологических наук Юрий Гниненко призвал ловить слизней на участке при помощи пива. Чтобы избавиться от незваных гостей, ученый посоветовал налить в миску либо чашку немного напитка и вкопать в землю так, чтобы брюхоногие могли беспрепятственно в нее заползти с поверхности почвы.

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