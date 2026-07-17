Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:00, 17 июля 2026Экономика

Дачников призвали ловить слизней на пиво

Биолог Гниненко: Избавиться от испанских слизней удастся с помощью пива
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Избавиться от испанских слизней на участке удастся с помощью пива. Ловить вредителей на него дачников призвал заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко в разговоре с газетой «Взгляд».

По словам эксперта, пиво служит эффективной приманкой для испанских слизней. Чтобы избавиться от незваных гостей, он призвал налить в миску либо чашку немного напитка и вкопать в землю так, чтобы брюхоногие могли беспрепятственно в нее заползти с поверхности почвы. «Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить», — уточнил ученый. Для этого он порекомендовал залить вредителей кипятком либо раствором хлорсодержащего средства, а затем поместить останки в плотно завязанный пакет и выбросить в контейнер для бытовых отходов.

Вместе с тем биолог отсоветовал дачникам раздавливать слизней и бросать их останки на участке, поскольку те являются каннибалами. «Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище», — пояснил он.

Ранее Гниненко заявил, что единственный способ искоренить испанских слизней в России — завезти в страну их врагов из Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ЕС впервые ввел санкции против России за удары по Киеву. За несколько дней до этого фон дер Ляйен пряталась в киевском убежище
    Дачников призвали ловить слизней на пиво
    Россия и Азербайджан договорились о дальнейших отношениях
    Умерла актриса из культового фильма «Один дома 2»
    Названа причина смерти вдовы Маслякова
    В Китае оценили резкую риторику Трампа в адрес Пекина
    В России отреагировали на санкции ЕС за удары по Киеву
    Эректильная дисфункция оказалась ранним признаком опасных заболеваний
    Россиянам назвали подходящие для первого соло-путешествия страны
    Власти постсоветской страны обвинили в обогащении на закупке газа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok