Дачников призвали ловить слизней на пиво

Биолог Гниненко: Избавиться от испанских слизней удастся с помощью пива

Избавиться от испанских слизней на участке удастся с помощью пива. Ловить вредителей на него дачников призвал заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко в разговоре с газетой «Взгляд».

По словам эксперта, пиво служит эффективной приманкой для испанских слизней. Чтобы избавиться от незваных гостей, он призвал налить в миску либо чашку немного напитка и вкопать в землю так, чтобы брюхоногие могли беспрепятственно в нее заползти с поверхности почвы. «Если слизней очень много, то для такой ловушки подойдет кастрюлька или даже ведро. Когда слизни сползутся на пиво, их нужно собрать и уничтожить», — уточнил ученый. Для этого он порекомендовал залить вредителей кипятком либо раствором хлорсодержащего средства, а затем поместить останки в плотно завязанный пакет и выбросить в контейнер для бытовых отходов.

Вместе с тем биолог отсоветовал дачникам раздавливать слизней и бросать их останки на участке, поскольку те являются каннибалами. «Таким образом вы лишь обеспечите их дополнительным источником белка, которого им не хватает в растительной пище», — пояснил он.

Ранее Гниненко заявил, что единственный способ искоренить испанских слизней в России — завезти в страну их врагов из Европы.