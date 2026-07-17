Назван натуральный способ борьбы с испанскими слизнями в России

Гниненко: В Россию следует завести врагов испанских слизней

Единственным способом борьбы с испанскими слизнями является завоз их врагов из Европы. Об этом газете «Взгляд» рассказал заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ, кандидат биологических наук Юрий Гниненко.

По его словам, родиной испанского слизня считается юг Франции. Специалист полагает, что первые поселенцы появились еще в конце ХХ века. Пока они привыкали к местности и приспосабливались к климату, люди их не замечали. Однако как только слизни натурализовались, их численность стала быстро возрастать.

Сам по себе испанский слизень не опасен, опасность заключена в том, что он переносит на теле и в слизи, что он может быть промежуточным хозяином большого множества паразитов. Поэтому контактировать с ними человеку следует только в перчатках. Питомцев также следует держать от них на расстоянии, даже если животных регулярно обрабатывают от паразитов.

«Главная причина того, что этих рыжих слизней у нас стало так много в том, что они пришли к нам одни. На своей родине они оставили всех своих врагов и болезни. А для нашей природы они незнакомцы — их никто не хочет есть. Это и создает условия для быстрого увеличения их численности», — объясняет Гниненко.

Эксперт отметил, что потенциально слизней могли бы есть ежи, которые поедают местных улиток. Однако для них они горькие, не уничтожают их и птицы.

«И не стоит ждать, что через год-два наши ежи, птицы и прочие животные передумают и начнут питаться слизнями. Есть только один выход — завести из родных мест слизней их врагов. Теоретически это можно сделать, но это требует нескольких лет скрупулезного изучения этих самых врагов, чтобы не завести к нам еще одну проблему от нового вселенца», — заключил он.

В России наступил пик нашествия испанских слизней. После сильных ливней и теплой погоды численность моллюсков резко выросла, и тысячи гигантских слизней заполонили улицы. Если 15 лет назад такой вид изредка встречался в столичном регионе, то сейчас он окончательно обосновался в регионе. Нашествие испанских слизней наблюдалось в Ленинградской области, инвазивный вид также был замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, в Карелии и на юге России.