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15:48, 14 июля 2026Экономика

Россиян предупредили о пике нашествия испанских слизней

В России наступил пик нашествия испанских слизней
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Adelheid Nothegger / imageBROKER.com / Globallookpress.com

В России наступил пик нашествия испанских слизней. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

После сильных ливней и теплой погоды численность моллюсков резко выросла, и тысячи гигантских слизней заполонили улицы. Длина брюхоногих составляет более 10 сантиметров. Эксперты отмечают, что если 15 лет назад такой вид изредка встречался в столичном регионе, то сейчас он окончательно обосновался в регионе.

Летом 2026 года нашествие испанских слизней наблюдалось в Ленинградской области, где дачники жаловались на десятки моллюсков, которые уничтожают их грядки. Помимо этого, инвазивный вид был замечен в Тверской, Псковской, Новгородской областях, в Карелии и на юге России.

Биолог Илья Гомыранов пояснил, что испанские слизни стремительно захватывают новые территории, поедают растения и вытесняют местные виды из-за своей плодовитости — каждая особь способна отложить до 100 яиц.

Ранее биолог Дмитрий Федоров предупредил, что пик активности комаров в Москве и Московской области ожидается во второй половине июля.

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