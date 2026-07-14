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11:08, 14 июля 2026Экономика

Москвичей предупредили о пике активности комаров

Биолог Федоров: Пик активности комаров в Москве ожидается во второй половине июля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: FamVeld / Shutterstock / Fotodom

Пик активности комаров в Москве и Московской области ожидается во второй половине июля. Об этом сообщил биолог Дмитрий Федоров в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам ученого, наибольшая концентрация насекомых будет наблюдаться в пойме Яузы и крупных лесопарках, а также в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и в национальном парке «Лосиный остров». «Пик комаров ожидается и на облесенных дачных участках, рядом с которыми есть небольшие стоячие водоемы или непересыхающие лужи», — добавил он.

Федоров уточнил, что комары хорошо адаптируются к условиям города. На динамику популяций влияет совокупность антропогенных факторов, включая загрязненность водоемов органическими и минеральными веществами. Помимо этого, рассказал биолог, из-за сокращения в городах густых зарослей и дуплистых деревьев, которые выступают естественными укрытиями для взрослых особей, отдельные популяции осваивают новые пространства. Так, комары заселяют подвалы жилых и общественных зданий и используют лестничные клетки в качестве дневного укрытия в летний период.

Ранее энтомолог Владимир Ефременко заявил, что сложившиеся в столичном регионе условия не являются благоприятными для массового размножения комаров.

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