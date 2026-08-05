Трамп пригрозил невиданной со времен Второй мировой войны атакой

Трамп: США сильно ударят по Ирану, если Ормузский пролив не будет открыт

США готовы нанести невиданный со времен Второй мировой войны удар по Ирану, если Ормузский пролив будет закрыт. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Fox News.

«У Ирана никогда не будет ядерного оружия, они уже не могут им обладать. Но это будет закреплено официально. Ормузский пролив будет открыт очень скоро или по ним ударят очень сильно, и тогда он будет открыт. Это будет очень сильна атака, мощнейшая со времен Второй мировой войны», — пригрозил глава Белого дома.

По словам Трампа, если власти Исламской Республики «вновь отступят от сделки, то они получат очень сильный удар».

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить соглашение о контроле над Ормузским проливом уже в ближайшие дни.