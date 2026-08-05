Рост российской экономики объяснили ускорением расходов граждан

ИНП РАН назвал вывод гражданами денег из банков главной причиной роста экономики России

Главной причиной повышения ВВП России во втором квартале и в целом за полугодие стал ускоренный рост потребительского спроса, то есть увеличение расходов граждан. К такому выводу пришли экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН), пишут «Ведомости».

В докладе «Краткосрочный анализ динамики ВВП: август 2026» они указали, что если за первые три месяца года увеличение потребительской активности составило 3,6 процента, то с апреля по июнь — уже 6 процентов. В целом за полугодие показатель достиг 4,8 процента, что в два раза больше, чем годом ранее.

На такую тенденцию указывает и июньский рост суммарного оборота розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания на шесть процентов против 1,7 процента в тот же период в 2025 году.

Такие результаты в том числе были достигнуты за счет снижения склонности населения к сбережению, то есть к меньшему желанию хранить деньги на вкладах, о чем со ссылкой на опрос «инФОМ» сообщал Банк России. В июле доля респондентов, предпочитающих откладывать деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, упала по сравнению с июнем на 6,5 процентных пункта, до 47,9 процента, что стало минимумом с марта 2015 года.

Как отмечает один из авторов доклада Александр Широв, этот эффект будет исчерпан до конца года, потому что рост располагаемых доходов граждан сокращается (1,5 процента в первом полугодии против 8,7 процента год назад), и деньги на такое потребление будет неоткуда брать.

По его словам, в 2026 году экономика столкнулась с реализацией отложенного спроса, когда снижение ключевой ставки подтолкнуло людей к увеличению расходов на товары длительного пользования.

Однако когда этот эффект перестанет работать, то спрос вернется на пониженный уровень. По итогам этого года Широв ожидает роста спроса на три процента или более, но уже в следующем он не превысит двух процентов. В результате ВВП России потеряет 0,5 процентных пункта роста от базового прогноза института, составляющего на следующий год два процента.

Ранее Банк России пересмотрел прогноз по росту ВВП в 2026 году в сторону уменьшения — с 0,5-1,5 процента до 0-1 процента, сохранив ожидания на следующие годы в районе 1,5-2,5 процента.