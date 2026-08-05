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10:20, 5 августа 2026 (обновлено: 10:38, 5 августа 2026)Мир

Дмитриев посоветовал Европе брать пример с России

Дмитриев: ЕС и Британия должны поучиться у России миграционной политике
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) и Великобритания должны поучиться у России миграционной политике. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на странице в соцсети X.

«ЕС и Великобритания должны поучиться у России», — написал спецпредставитель президента, прикрепив к своему посту скриншот с обсуждением нового закона о запрете на проживание в России мигрантов с судимостью.

Дмитриев также прокомментировал осуждение властей Испании европейскими лидерами. По его мнению, бюрократы ЕС и Великобритании игнорировали предупреждения о разрушении западной цивилизации и проводили саморазрушительную миграционную политику, в результате чего кадры из испанской Сеуты «обнажили их злую сущность».

Ранее Кирилл Дмитриев подсказал мигрантам, прорвавшимся на территорию Испании, дорогу до главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы лично ее поблагодарить.

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