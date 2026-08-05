Преступники поссорились во время ограбления и извинились перед продавщицей

В Великобритании грабители извинились перед жертвой и попались полиции

В Великобритании 56-летний Стивен Брэдли и 48-летний Дэвид Окли попались полиции после неудачного ограбления. Об этом пишет Daily Mail.

Мужчины ворвались в круглосуточный магазин, вооружившись ненастоящим пистолетом. Преступники разговаривали с ливерпульским акцентом, называли друг друга «Чарльз», а на кассе бормотали: «Надо торопиться, чтобы успеть на трассу до Ливерпуля».

Во время ограбления Брэдли и Окли даже успели поссориться: не могли решить, кто будет нести деньги. Закончив перепалку, они забрали у продавщицы сигареты на четыре тысячи фунтов стерлингов (431 тысяча рублей), девять бутылок виски и 200 фунтов стерлингов (21,5 тысячи рублей) наличными. После грабители извинились перед жертвой и скрылись.

Грабителей нашли через несколько дней. Оказалось, что Брэдли и Окли жили в нескольких минутах ходьбы от магазина и не имели никакого отношения к Ливерпулю: их акцент был имитацией. В доме нашли крупную партию табака, украденные бутылки виски и серебристый пневматический пистолет. Мужчин приговорили к четырем годам заключения.

Ранее сообщалось, что в Шотландии преступник не смог ограбить минимаркет из-за насмешек продавцов. Однако он не опустил руки из-за одной неудачи — напал на соседнюю закусочную и успешно ее ограбил.

