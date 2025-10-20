Лувр ограбили всего за семь минут. Как это стало возможным и почему похитить даже самые охраняемые сокровища из музеев так легко?

Момент ограбления Лувра неизвестными с болгарками попал на видео

Семь минут, строительная автолестница, две болгарки (болгарка — разговорное название угловой шлифовальной машины), очень много дерзости — и один из самых известных музеев мира ограблен. 19 октября четыре преступника вынесли из Лувра бесценные артефакты французской короны и успешно скрылись с места преступления. Как им удалось это сделать и почему для успешного ограбления на самом деле не нужно никаких хитрых планов из кино — разбиралась «Лента.ру».

Чтобы совершить преступление, попавшее в заголовки по всему миру, понадобилось всего семь минут

Похитители проникли в Лувр, пользуясь тем, что в музее долгое время идут ремонтные работы. В 9:30 утра по местному времени они подогнали к зданию автолестницу. Никаких вопросов это не вызвало: такие подъемники часто используют в Париже для доставки мебели при переездах и строительных работах.

Двое злоумышленников поднялись по лестнице на второй этаж, выбили окно балкона и проникли внутрь — в галерею Аполлона. Они надели светоотражающие жилеты как у рабочих, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Заработала сигнализация, но это не остановило преступников. Угрожая сотрудникам музея болгарками, они подошли к витринам с роскошными украшениями и взломали их. Этот момент попал на видео.

Была объявлена срочная эвакуация, среди посетителей началась паника. Они думали, что музей горит

Тем временем полицейские тщетно пытались проникнуть в Лувр — двери закрылись из-за тревоги. Когда они наконец добрались до галереи, преступников уже след простыл. Недалеко от Лувра их ждали двое сообщников на мотоциклах. Так им и удалось скрыться. По словам прокурора Парижа Лор Бекко, вся операция заняла не больше семи минут.

Злоумышленники вынесли из Лувра девять сокровищ

Мишенью преступников стали девять императорских сокровищ. Среди них — изумрудные серьги и ожерелье жены Наполеона I Марии-Луизы и сапфировые украшения, принадлежавшие падчерице Наполеона Гортензии Богарне, а затем королеве Марии-Амалии. Также похитители забрали с собой диадему, брошь-реликварий и бриллиантовый бант императрицы Евгении — супруги Наполеона III, племянника Наполеона I.

Корона императрицы Евгении Фото: Wouter Engler / Wikimedia Commons

Несмотря на быструю и слаженную работу преступники все же допустили как минимум один промах. Во время побега они потеряли корону Евгении, украшенную 1354 бриллиантами и 56 изумрудами. Она повреждена, но, по оценкам экспертов, может быть восстановлена.

Хоть преступники и нацелились на роскошную коллекцию, один из ее самых главных экспонатов они оставили без внимания. В Лувре остался один из известнейших бриллиантов в мире — «Регент» весом 140 карат. Аукционный дом Sotheby’s оценивает его стоимость более чем в 60 миллионов долларов (почти пять миллиардов рублей).

Сотрудники музея опасаются, что украденные драгоценности продадут по частям

Прокурор Парижа назвала сбежавших с места преступления профессионалами. Она рассказала о двух основных версиях произошедшего: «Либо они совершили кражу по заказу, либо украли драгоценности для отмывания денег». По словам Бекко, налет на Лувр может быть связан с наркобизнесом.

Кто-то увидел в краже иностранный след, но прокурор отвергла эту теорию

Президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло отметил, что, скорее всего, украденные драгоценности продадут по частям. Обычно из украшений вынимают камни и меняют их огранку, чтобы сделать их неузнаваемыми, а оставшийся металл переплавляют. В таком случае артефакты могут больше никогда не вернуться в Лувр.

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Громкое ограбление снова подняло вопрос о безопасности музейных экспонатов

Для тех, кто интересуется новостями о преступлениях в мире искусства, случившее не стало неожиданностью. Об уязвимости Лувра говорят давно. По словам министра культуры Франции Рашиды Дати, директор Лувра еще в 2021 году просила власти усилить охрану музея. Она объясняла, что в музее сложно обеспечивать безопасность из-за большого количества посетителей и нехватки работников.

Об этом же говорили сотрудники Лувра во время забастовок в июне 2025 года.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Лидер французской правой парламентской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла воспринял произошедшее как повод раскритиковать правительство нынешнего лидера страны Макрона.

Лувр — это глобальный символ нашей культуры. Это ограбление, в ходе которого забрали драгоценности французской короны, просто невыносимое унижение для нашей страны. Как далеко зайдет упадок государства? Жордан Барделла лидер партии «Национальное объединение»

Такое заявление Барделла сделал на фоне активной рекламы плана «Новое возрождение Лувра» — программы, которую продвигает Макрон. Он хочет модернизировать музей за 760 миллионов долларов (61,5 миллиарда рублей).

Преступление, совершенное в Лувре, это нападение на наследие, которым мы дорожим, потому что это наша история. Мы вернем произведения искусства, а виновные будут привлечены к ответственности Эммануэль Макрон президент Франции

Ремонтные работы сделали уязвимым не только Лувр

Новости о музейных кражах часто вызывают яркие эмоции: ловкостью, смелостью и хитроумностью воров принято восхищаться. Однако на деле часто причинами таких преступлений становятся не изощренный ум злоумышленников, а пресловутые проблемы с безопасностью здания и невнимательность охранников.

«Сальера». Работа Бенвенуто Челлини Фото: Erich Lessing / East News

В мае 2003 года из венского Музея истории искусств пропала золотая солонка «Сальера» Бенвенутто Челлини. Тогда ее стоимость оценивался в 50-65 миллионов евро (4,7-6 миллиарда рублей по современному курсу). Начавшееся расследование быстро зашло в тупик.

Преступник объявился лишь спустя два года — стал вымогать у музея деньги за возвращение солонки

Неуловимым вором оказался 50-летний Роберт Мэнг, владевший собственной фирмой по установке сигнализации. В 2003 году мужчина переживал глубокий кризис: от него ушла жена, и ему диагностировали рак. С тех пор он только и делал, что пил и попадал в различные приключения.

Роберт Мэнг во время одного из судебных заседаний, 2007 год Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Музей он ограбил также будучи пьяным. В тот день на здании обновляли облицовку, поэтому вокруг него стояли строительные леса. Мэнг взобрался по ним к нужному окну, разбил его и украл первое, что попалось ему на глаза. Он решился на кражу, поскольку как-то уже был в музее и заметил, что его система безопасности устарела.

Примечательно, что в день преступления сигнализация все же сработала, но охранники приняли тревогу за очередной сбой

В 2006 году Мэнг вернул солонку музею и попал в тюрьму на четыре года. В суде он признался, что пошел на похищение потому, что «его мог бы провернуть даже ребенок».

Крупные ограбления совершаются за считанные минуты

Похитители императорских украшений из Лувра потратили на всю операцию не больше семи минут. По некоторых оценках, они и вовсе уложились в четыре. Роберт Мэнг утверждал, что украл «Сальеру» за минуту. Всего 60 секунд потребовалось и ворам, обокравшим венецианский Дворец дожей в январе 2018 года.

Похитители не стали придумывать хитрый план по проникновению во дворец, а просто зашли через главный вход вместе с туристами. Подобравшись к витрине с драгоценностями, они взломали ее и забрали с собой пару сережек и брошь стоимостью в несколько миллионов евро. Затем воры смешались с толпой и покинули здание.

Драгоценности на выставке во Дворце дожей Фото: Andrea Merola / EPA-EFE

В ходе расследования удалось выяснить, что операцию возглавлял 60-летний Винко Томич, один из членов «Розовых Пантер». Интерпол давно охотился за этой группировкой.

Она была известна многочисленными налетами на музеи и ювелирные бутики по всему миру. «Розовым пантерам» приписывались как быстрые 60-секундные кражи, вроде той, что произошла во Дворце дожей, так и групповые вооруженные рейды

В ноябре 2018 года полиция поймала не только Томича, но еще пять его сообщников из Хорватии и Сербии. Тюрьмы удалось избежать только одному из них — Драгану Младеновичу. Тот смог убежать от полиции еще на этапе ареста. Вышел в туалет в полицейском участке и вылез на улицу через окно. Как это произошло, если учесть, что он находился под присмотром сотрудников полиции — неясно до сих пор.

Знаменитые кражи доказывают, что ворам не нужно особое оборудование

Восемь минут потребовалось ворам, чтобы украсть драгоценности саксонских королей из одной из самых знаменитых сокровищниц мира в Дрездене. Все, что им было для этого нужно, — зажигалка, гидравлический клин и топорик.

В ноябре 2019 года они зажигалкой подожгли распределительный щит, неподалеку от музея и отключили сигнализацию. Затем гидравлическим клином аккуратно отогнули прутья решетки окна на первом этаже и проникли внутрь. А топориком разбили три витрины.

Всего из сокровищницы пропал 21 экспонат, их украшали 4,3 тысячи бриллиантов и множество других драгоценных камней

Экспозиция «Грюнес Гевельбе» Фото: Sean Gallup / Getty Images

Виновников помог найти тот самый гидравлический клин. Один из воров не так давно стащил его и попался на этом. Преступниками оказались представители берлинского преступного клана Реммо — ливанской банды. Молодые и отчаянные из этого клана часто идут на подобные преступления ради «отсидки» за решеткой. Тюремный срок дня них — своего рода отпуск и строчка в преступном резюме.

Воров поймали спустя год после кражи. Вот только найти их улов так и не удалось, как и драгоценности из Дворца дождей. Все они остались погребены на дне криминального мира. Скорее всего, та же участь постигнет украшения французской короны. Если воры снова не потеряют какой-то артефакт по пути.