Из жизни
11:23, 20 октября 2025Из жизни

Появилось видео кражи драгоценностей из Лувра

BFMTV опубликовал видеокадры кражи драгоценностей из французского Лувра
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кража украшений из Лувра попала на видео. Его опубликовал французский телеканал BFMTV.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как в музейном зале появляется мужчина, одетый в желтый жилет и с натянутым на голову капюшоном. Он подходит к витрине с драгоценностями в галерее Аполлона и спокойно разбивает ее инструментом. В зале при этом бродят посетители.

Следователи полагают, что преступники использовали форму рабочих, чтобы охрана не обращала на них внимания. Сейчас в галерее работают криминалисты и следователи. Воров пока не нашли. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что преступление совершили опытные преступники и что среди них могут быть иностранцы.

По данным министерства культуры, из музея похищено восемь ювелирных изделий. Среди них — сапфировые украшения, принадлежавшие королевам Гортензии де Богарне и Марии-Амалии, а также изумрудное ожерелье и серьги супруги Наполеона Марии-Луизы. Также украдены брошь-реликварий, тиара и большой бриллиантовый бант императрицы Евгении.

Корону императрицы Евгении позже нашли на улице недалеко от музея, она была повреждена. Сумма ущерба пока не установлена.

Ранее президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло отметил, что украденные из парижского Лувра драгоценности могут продать, разобрав их на составные части. «Рыночная стоимость этих лотов, которые, вероятно, будут разделены на части, чтобы извлечь, с одной стороны, золото, а с другой — бриллианты или драгоценные камни, несопоставима с исторической, культурной и универсальной ценностью таких драгоценностей», — заявил эксперт.

.
