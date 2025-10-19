Из жизни
20:10, 19 октября 2025Из жизни

Во Франции допустили продажу украденных из Лувра драгоценностей по частям

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Turnbull / AP

Украденные из парижского Лувра драгоценности могут продать, разобрав их на составные части, но таким образом драгоценности значительно потеряют в стоимости. Об этом заявил президент французского аукционного дома Drouot Александр Жикелло в комментарии телеканалу LCI. Его цитирует РИА Новости.

«Рыночная стоимость этих лотов, которые, вероятно, будут разделены на части, чтобы извлечь, с одной стороны, золото, а с другой — бриллианты или драгоценные камни, несопоставима с исторической, культурной и универсальной ценностью таких драгоценностей», — заявил эксперт.

Жикелло также отметил, что в состоянии, в котором драгоценности были украдены из Лувра, продать их просто невозможно.

19 октября стало известно, что музей Лувр в Париже был ограблен. Злоумышленники потратили на ограбление всего несколько минут. Чтобы пробраться в здание, они использовали строительную автолестницу. Неизвестные украли девять предметов из коллекции украшений Наполеона и императрицы. Среди них — ожерелье, брошь и диадема.

По данным газеты Le Parisien, ограбление совершила группа из четырех преступников, двое из которых выдавали себя за рабочих, надев желтые жилеты. Некоторые из украденных драгоценностей уже удалось обнаружить.

