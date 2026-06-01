18:56, 1 июня 2026Путешествия

Россияне стали отменять туры в Крым из-за ситуации с топливом
Российские туристы стали отменять туры в Крым из-за ситуации с топливом. Об этом пишет Telegram-канал «Крыша ТурДома».

На этой неделе появились сообщения о недостатке топлива на полуострове — из-за этого на АЗС образуются большие пробки, многие автомобилисты не имеют возможности заправиться и поехать домой. Уточняется, что в настоящее время 70 процентов приезжающих отдыхать в Крым — это туристы на автотранспорте.

По информации источников, о массовых отменах речи не идет, однако Феодосия, например, «просела» уже на десять процентов. «По западному побережью фиксируем примерно 10 процентов аннулированных броней, на южном — около 5 процентов», — рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

Ранее россиянка описала отпуск в Крыму словами «бензин кончился, теперь не уехать». По ее словам, появилась информация, что топливо выдают только по талонам, однако телефоны горячих линий не отвечают.

