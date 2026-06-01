Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:39, 1 июня 2026Бывший СССР

Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

Буданов: Зеленский поручил быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы. Об этом заявил глава его офиса Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «РБК-Украина».

«Это на самом деле его стремление — как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. И я как руководитель офиса президента определенно буду делать все возможное для достижения цели, поставленной президентом Украины», — уточнил Буданов.

По его словам, данная цель является своевременной, продуманной и реалистичной.

Буданов также сообщил, что американская делегация посетит Киев и Москву. Он отметил, что визиты планируются в ближайшее время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский поручил прекратить боевые действия до зимы

    Таксист домогался постоялицы отеля и пытался вломиться в ее номер в Таиланде

    Обнародованы данные о пострадавших от созданной «Богиней» секты россиянах

    Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор

    Известный украинский блогер назвал дурдомом одну идею США

    Жертвенный буйвол сбежал во время религиозного праздника и расправился с мужчиной

    Россияне неожиданно нашли «янтарное перо» птицы старше 40 миллионов лет

    Буданов назвал оружие опаснее «Орешника» для Украины

    Россиянка показала способ вскрыть сейф в гостинице за две секунды и напугала подписчиков

    Трамп высказался о решении Ирана приостановить переговоры с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok