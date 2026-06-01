19:35, 1 июня 2026

Грузовики ВС России защитили «зеброй» от дронов

Грузовики ВС России получили специальный камуфляж для защиты от умных БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России начали экспериментировать со специальным камуфляжем, который должен защитить технику от атак умных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Война история оружие».

На снимках показаны армейские «КамАЗы» и «Уралы», полностью окрашенные по необычной камуфляжной схеме. Бойцы используют узоры из белых полос. Считается, что «зебра» может помешать захватить цель беспилотнику с искусственным интеллектом (ИИ).

Полосы, которые получили грузовики, искажают силуэт, поэтому оптические системы дрона не смогут соотнести автомобили с заложенными параметрами целей.

В мае в сети появился снимок, демонстрирующий американский дрон-камикадзе Hornet, который застрял на крыше российской «Буханки». Аппараты с функцией ИИ используют для попыток нарушения российской логистики.

В том же месяце Минобороны России сообщило, что в российских дронах «Молния-2» используют ИИ для преодоления радиопомех.

