Грузовики ВС России защитили «зеброй» от дронов

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России начали экспериментировать со специальным камуфляжем, который должен защитить технику от атак умных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Война история оружие».
На снимках показаны армейские «КамАЗы» и «Уралы», полностью окрашенные по необычной камуфляжной схеме. Бойцы используют узоры из белых полос. Считается, что «зебра» может помешать захватить цель беспилотнику с искусственным интеллектом (ИИ).
Полосы, которые получили грузовики, искажают силуэт, поэтому оптические системы дрона не смогут соотнести автомобили с заложенными параметрами целей.
В мае в сети появился снимок, демонстрирующий американский дрон-камикадзе Hornet, который застрял на крыше российской «Буханки». Аппараты с функцией ИИ используют для попыток нарушения российской логистики.
В том же месяце Минобороны России сообщило, что в российских дронах «Молния-2» используют ИИ для преодоления радиопомех.