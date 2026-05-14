06:16, 14 мая 2026Наука и техника

Минобороны рассказало об ИИ в БПЛА «Молния-2»

Минобороны России: ИИ в БПЛА «Молния-2» помогает бороться с радиопомехами
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Искусственный интеллект (ИИ), используемый в российских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Молния-2, помогает бороться с радиопомехами. Об этом РИА Новости рассказало Минобороны России.

«Программное обеспечение высокотехнологичного беспилотника имеет элементы искусственного интеллекта, который помогает успешно преодолевать радиопомехи и с помощью машинного зрения преследовать цель», — заявили в военном ведомстве.

Ранее газета «Известия» сообщила, что в зоне специальной военной операции (СВО) взвод может запускать от 30 дронов «Молния» в сутки.

В апреле журнал Forbes заметил, что российский беспилотник «Молния-2» оказался серьезной проблемой для украинской противодронной системы.

