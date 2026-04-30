Наука и техника
19:38, 30 апреля 2026Наука и техника

Беспилотник ВС России «Молния-2» оказался проблемой для противодронной системы Украины

Forbes: ВСУ не справляются с беспилотником ВС России «Молния-2»
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: @Gargonamedia

Российский беспилотник «Молния-2» оказался серьезной проблемой для украинской противодронной системы. Об этом пишет Forbes.

В публикации говорится, что Россия нарастила производство беспилотников «Молния-2» и использует их все шире.

«При небольшой стоимости они вобрали в себя ряд простых и высокотехнологичных решений, которые позволяют им эффективнее противостоять обороне противника», — отмечается в тексте.

Кроме того, по мнению автора, вместо работы на одной частоте дроны «Молния-2» настроены на несколько диапазонов. В результате перед украинской обороной встает проблема масштаба. Отмечается, что для противостояния этим беспилотникам системы должны охватывать более широкую часть спектра.

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» разрабатывает первую систему слежения за полетами беспилотных летательных аппаратов.

