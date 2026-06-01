11:07, 1 июня 2026

Появились подробности о тайнике с миллионами возле российской колонии для пожизненников

РИА Новости: Экс-сенатор Арашуков пытался передать взятку через тайник в лесу
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Прокуратура РФ / РИА Новости

Бывший сенатор Рауф Арашуков, отбывающий пожизненное наказание в оренбургской ИК-6 («Черный дельфин»), пытался передать взятку сотруднику колонии через тайник в лесу. Об этом сообщает РИА Новости.

Посредник, действовавший от лица осужденного, разместил тайник с двумя миллионами рублей на участке местности возле зоны отдыха «Дубки», расположенной недалеко от колонии особого режима.

На допросе Арашуков заявлял о своих обширных финансовых возможностях. Он
предлагал сотрудникам «Черного дельфина» пять миллионов долларов за «особое отношение» при содержании. В дальнейшем сумма была изменена: пять миллионов рублей экс-сенатор хотел передать начальнику УФСИН России по Оренбургской области и еще один миллион рублей — самому главе оперативного отдела в «Черном дельфине». Взамен Арашуков просил разрешить ему неограниченные звонки, свидания и посылки, а также возможность самому выбрать место работы и соседа по камере.

Осужденный хотел получать элитные товары. В прокуратуре подтвердили его слова о материальном благосостоянии, в связи с чем представитель ведомства просила увеличить сумму штрафа Арашукову со 120 миллионов до 420 миллионов рублей, что составило бы 70-кратную сумму взятки. Однако судебная коллегия отказала прокурору в этом требовании, посчитав назначенный штраф справедливым.

Экс-сенатора задержали 30 января 2019 года на заседании Совета Федерации. Позже его вместе с отцом — бывшим советником гендиректора «Газпром межрегионгаза» Раулем Арашуковым — признали виновным в создании преступного сообщества, организации заказных расправ и масштабных хищениях. По решению суда оба получили пожизненный срок.

13 января 2026 года Ленинский районный суд Оренбурга приговорил экс-сенатора к 10 годам заключения за взятку в три миллиона рублей сотрудникам колонии за улучшенные условия содержания.

