«Ведомости»: Экономика — главный критерий лидерства в космической гонке

Главным критерием лидерства в космической гонке можно назвать экономику, считают авторы доклада «Мир — 2026: между столкновением и сотрудничеством», подготовленного к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) газетой «Ведомости» и фондом «Росконгресс». О этом пишут «Ведомости».

По мнению экспертов, наличие научно-технического потенциала не гарантирует успеха в новой космической гонке. Другим важным фактором, по мнению авторов, является способность экономики создавать и коммерциализировать инновационные разработки. В качестве примеров эксперты приводят спутник с функцией дата-центра и группировки низкоорбитальный космических аппаратов для доступа в интернет.

В мае Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что российская компания «Бюро-1440», которая развертывает группировку «Рассвет» — ответ на американские спутники SpaceX Starlink, могла запатентовать наземный абонентский терминал AT-3.

В марте Bloomberg признал, что спутники группировки «Рассвет» российской компании «Бюро 1440» могут стать конкурентом американской системы Starlink.

Первые 16 серийных спутников системы «Рассвет» были запущены в том же месяце ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M» с космодрома Плесецк.