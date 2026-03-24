09:08, 24 марта 2026Наука и техника

«Бюро 1440» запустило первые российские «спутники Starlink»

Российская компания «Бюро 1440» запустила первые 16 одноименных спутников
Иван Потапов
Кадр: Telegram-канал «БЮРО 1440»

Компания «Бюро 1440» запустила первые 16 одноименных спутников, которые считаются российским ответом Starlink. Об этом компания сообщила в Telegram.

Запуск космических аппаратов состоялся вчера, 23 марта, в 20:24 московского времени. На опорной орбите суптники отделились от носителя ы были приняты на управление Центром управления полетов (ЦУП) компании. «На очереди — проверка бортовых систем и движение на целевую орбиту», — говорится в публикации.

Как пишет портал NSF, космические аппараты выведены ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M», стартовавшей с космодрома Плесецк.

В январе газета «Ъ» со ссылкой на два источника на космическом рынке заметила, что запуск первых российских спутников широкополосного интернет-доступа «Рассвет» перенесли из-за того, что не удалось вовремя произвести нужное количество аппаратов.

В ноябре глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что российская компания «Бюро 1440» запустит низкоорбитальную спутниковую группировку для широкополосной спутниковой связи «Рассвет», которая станет независимым ответом американским терминалам Starlink.

