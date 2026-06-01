РИА Новости: Зеленский пообещал однопартийцам поражение республиканцев на выборах в США

В российских силовых структурах РИА Новости сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с партией «Слуга народа» и в ходе переговоров в «узком кругу» сделал ряд обещаний своим однопартийцам. Украинская аудитория, по данным источника, активно обсуждает эти итоги.

Собеседник агентства утверждает, что украинский глава пообещал поражение республиканцев на предстоящих выборах в Конгресс США, что, по его словам, приведет к последующему увеличению финансирования Украины. Также Зеленский якобы пообещал вернуться к практике стимулирующих выплат в «конвертах».

Кроме того, источник отметил, что Зеленский рассчитывает на возврат к так называемой «формуле Салливана», которая предусматривает заморозку конфликта по линии боевого соприкосновения.

