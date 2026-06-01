02:21, 1 июня 2026

Страна НАТО заинтересовалась разведданными о ВС России

Посольство РФ в Осло: Францию заинтересовали собираемые Норвегией разведданные о ВС России
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Aurelien Morissard / Reuters

Франция активизировала свое внимание вокруг собираемых Норвегией разведывательных данных, которые могут относиться к военной деятельности Вооруженных сил (ВС) России. Об этом журналистам РИА Новости сообщили в российском посольстве в Осло.

Как уточнил источник, Париж интересуется сведениями о деятельности Армии России в высоких широтах и российских силах ядерного сдерживания. Норвегия и Франция ранее договаривались о том, что они усилят между собой обмен информацией подобного рода.

«Наибольший интерес для Парижа представляет, очевидно, собираемая норвежцами в интересах НАТО информация о военной деятельности ВС России в высоких широтах и отечественных силах ядерного сдерживания, которым Осло в последнее время уделяет чрезмерное внимание, что явно указывает на антироссийскую направленность французской инициативы», — рассказали корреспондентам агентства в дипломатическом ведомстве.

Ранее Reuters писал, что Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила о возросших рисках для национальной безопасности страны. По их словам, основными источниками угроз являются Россия и Китай.

