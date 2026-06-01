В Европарламенте раскрыли возможные площадки для переговоров России и ЕС

Картхайзер: Переговоры России и ЕС могли бы состояться в нейтральном государстве

Евродепутат Фернан Картхайзер в интервью «Известиям» заявил, что возможные переговоры между Россией и Евросоюзом могли бы состояться в нейтральном государстве либо в рамках мероприятий Организации Объединенных Наций.

По его словам, ЕС вряд ли согласится на встречу в Москве, так как это может быть расценено как проявление слабости.

Ранее экс-советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube-канале заявил, что Украина пытается втянуть страны Европы в прямой конфликт с Россией.

