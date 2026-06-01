Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:10, 1 июня 2026Из жизни

Устраивавшую секс-вечеринки для школьников женщину отправили в тюрьму на 35 лет

Совращавшую 14-летних подростков американку О'Коннор отправили в тюрьму
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

В США Шэннон О’Коннор отправили в тюрьму на 35 лет и 10 месяцев за секс-вечеринки, которая она устраивала для малолетнего сына и его друзей. Об этом пишет People.

52-летняя О’Коннор обвинялась в 63 уголовных преступлениях, в том числе в сексуальном насилии над несовершеннолетними, совращении и создании угрозы для жизни детей. По данным следствия, в течение 2020 года О’Коннор устроила шесть вечеринок для подростков 14-15 лет.

На них она поила школьников виски и водкой и раздавала презервативы. После женщина заставляла их заниматься сексом, поощряя изнасилования. При этом она наблюдала за половыми актами и смеялась.

Материалы по теме:
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022

По словам жертв О’Коннор, она просила их не рассказывать о вечеринках полиции и родителям. Опасаясь проблем, однажды она отказалась вызывать скорую для девочки, которая потеряла сознание в собственной рвоте.

Ранее сообщалось, что в Ванкувере, Канада, учительница выпила рюмку водки с двумя выпускниками на пороге дома. За это ее отстранили от работы на день.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Запад открыто готовится к войне». В Белоруссии заявили, что начало конфликта запланировано на 2030 год

    Терапевт объяснил вред сбивания температуры ниже 38°C

    Российский военнослужащий назвал самый востребованный дрон на СВО

    Раскрыто число освобожденных ВС России населенных пунктов за весну

    Сыгравшего Супермена 43-летнего актера не узнали на новых фото папарацци

    Диетолог назвала неочевидную пользу мороженого

    Устраивавшую секс-вечеринки для школьников женщину отправили в тюрьму на 35 лет

    Найденная спустя два года после пропажи вещь ошеломила жену ее владельца

    На Западе раскрыли новый коварный план Европы в отношении России

    В США оценили уровень отчаяния Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok