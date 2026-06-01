Устраивавшую секс-вечеринки для школьников женщину отправили в тюрьму на 35 лет

Совращавшую 14-летних подростков американку О'Коннор отправили в тюрьму

В США Шэннон О’Коннор отправили в тюрьму на 35 лет и 10 месяцев за секс-вечеринки, которая она устраивала для малолетнего сына и его друзей. Об этом пишет People.

52-летняя О’Коннор обвинялась в 63 уголовных преступлениях, в том числе в сексуальном насилии над несовершеннолетними, совращении и создании угрозы для жизни детей. По данным следствия, в течение 2020 года О’Коннор устроила шесть вечеринок для подростков 14-15 лет.

На них она поила школьников виски и водкой и раздавала презервативы. После женщина заставляла их заниматься сексом, поощряя изнасилования. При этом она наблюдала за половыми актами и смеялась.

По словам жертв О’Коннор, она просила их не рассказывать о вечеринках полиции и родителям. Опасаясь проблем, однажды она отказалась вызывать скорую для девочки, которая потеряла сознание в собственной рвоте.

Ранее сообщалось, что в Ванкувере, Канада, учительница выпила рюмку водки с двумя выпускниками на пороге дома. За это ее отстранили от работы на день.

