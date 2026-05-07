Учительница выпила рюмку водки с двумя выпускниками на пороге дома

В Канаде учительницу, выпившую рюмку водки с учениками, отстранили от работы

В Ванкувере, Канада, учительницу средней школы отстранили от работы на день за то, что она выпила с учениками рюмку водки. Об этом сообщает Vancouver Sun.

В начале июня 2023 года около 10 часов вечера по местному времени кто-то позвонил в дверь учительнице Жаклин Рошель Шеппет. Она открыла и увидела на пороге дома двоих несовершеннолетних учеников выпускного класса с бутылкой водки и двумя рюмками. Они сказали, что участвуют в челлендже, и их задание — выпить с одним из учителей.

Сначала Шеппет попросила их подышать на нее, чтобы понять, пьяные они или нет, а потом согласилась на их просьбу и выпила как минимум с одним из двух выпускников. Они показали это по видеосвязи другому однокласснику.

На следующий вечер, когда был на выпускной, учительница сообщила директору школы о челлендже. Директор попросил обсудить это подробнее через пару дней. На этой встрече Шеппет рассказала о характере челленджа, но не упомянула о своем поступке и не назвала имен приходивших к ней учеников.

Тем не менее о случившемся узнали и в мае 2026 года Комиссариат по регулированию деятельности учителей Британской Колумбии опубликовал документ, согласно которому Шеппет отстранили от работы на сутки. Ей также предписали пройти курс по уважительному соблюдению профессиональных границ.

Согласно вердикту комиссариата, Шеппет следовало сразу сообщить о случившемся родителям учеников, в школу или в полицию.

Ранее сообщалось, что победительницу конкурса «Учитель года» из американского штата Флорида, 47-летнюю Элизабет Хилл-Бродиган, арестовали за то, что она организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников. Во время веселья одному из учеников стало плохо из-за алкогольной интоксикации, его госпитализировали.

