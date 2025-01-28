Учительница организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников

Учительница из Флориды устроила вечеринку для 100 школьников и была арестована

Победителя конкурса «Учитель года» из Флориды, 47-летнюю Элизабет Хилл-Бродиган, арестовали после того, как она организовала вечеринку с алкоголем для 100 школьников. Об этом сообщило издание Daily Star.

Вечеринка произошла 19 января. Во время веселья одному из школьников стало плохо из-за алкогольной интоксикации, его госпитализировали. Позднее еще одного юношу арестовали неподалеку за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, 45-летняя коллега Хилл-Бродиган позвонила в полицию и сообщила о вечеринке.

«Мы крайне обеспокоены этими обвинениями и полностью сотрудничаем с полицейским департаментом Коко-Бич. Наша приверженность безопасности учащихся остается нашим главным приоритетом», — заявил представитель школы.

Отмечается, что обоих учителей в пренебрежении интересами детей и содействии правонарушениям несовершеннолетних. На время следствия их отправили в административный отпуск.

Ранее сообщалось, что в американском штате Айдахо вынесли приговор школьной учительнице, которая напоила 16-летнего ученика алкоголем, а потом занялась с ним сексом.