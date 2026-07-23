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17:19, 23 июля 2026Мир

Еще одна страна анонсировала создание «сильнейшей армии в Европе»

Косиняк-Камыш: Вооруженные силы Польши к 2030 году станут самой сильной армией в Европе
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Польша заявила о намерении построить вооруженные силы, которые к 2030 году станут самой сильной армией Европы по численности и оперативным возможностям. Об этом заявил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF24.

«Польша создает вооруженные силы, которые к 2030 году станут самой сильной армией в Европе», — сказал он.

По словам министра, польские власти делают ставку не только на увеличение численности армии, но и на развитие современных технологий, в том числе внедрение беспилотных систем. Косиняк-Камыш отметил, что дроны уже используются во всех видах вооруженных сил, а в будущем обучение работе с ними станет обязательным для каждого военнослужащего.

Ранее с похожим заявлением выступил министр обороны Греции Никос Дендиас. «К 2030 году наша страна будет иметь самые сильные и самые современные вооруженные силы в своей истории — и, осмелюсь сказать, одни из самых современных в Европе», — сказал он.

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