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16:00, 21 июля 2026Мир

В европейской стране анонсировали создание сильнейшей армии региона

Глава МО Греции Дендиас: Греция будет иметь одну из самых сильных армий Европы к 2030 году
Кристина Козлова (редактор)

Фото: Giorgos Arapekos / NurPhoto via Getty Images

В Греции планируют вывести национальную армию в число сильнейших военных сил в Европе. С таким заявлением выступил министр обороны Греции Никос Дендиас, его слова приводит издание Clash Report в своем Telegram-канале.

«К 2030 году наша страна будет иметь самые сильные и самые современные вооруженные силы в своей истории — и, осмелюсь сказать, одни из самых современных в Европе», — заявил министр.

Дендиас подчеркнул, что решение об укреплении военного потенциала Греции продиктовано соображениями «выживания» страны, а не «какими-либо политическими предпочтениями».

Ранее в Греции раскритиковали передачу оружия Украине в ущерб собственным интересам национальной безопасности. В греческих СМИ отметили, что передача вооружений Киеву идет параллельно «с усилением угроз суверенитету страны в Эгейском море со стороны Турции».

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