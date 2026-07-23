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17:37, 23 июля 2026 (обновлено: 17:39, 23 июля 2026)Авто

Авторынок России не смог подняться в европейском рейтинге

«Автостат»: Российский авторынок занял шестое место в европейском рейтинге
Кирилл Луцюк

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В июне 2026 года автомобильный рынок Германии смог сохранить первое место в рейтинге, который составила Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА). Выводы ее аналитиков процитировал «Автостат».

По его данным, в прошлом месяце в ФРГ удалось продать 296 378 машин. На второй позиции расположилась Великобритания с результатом в 213 166 автомобилей. Следом идет Франция, где купили 188 787 таких транспортных средств. В Италии и Испании реализовали 146 351 и 128 426 автомобилей соответственно.

Как отметило агентство, если учитывать показатели российского рынка, то он в июне остался на шестом месте (116 276 новых легковых машин).

В апреле 2026 года российский авторынок поднялся на 13-е место в мире. В США продажи новых легковых машин упали на 6,7 процента, до 1,38 миллиона единиц, а в Китае — на 21,6 процента.

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