08:57, 12 мая 2026

Российский авторынок обошел испанский

Вячеслав Агапов

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

В апреле 2026 года российский авторынок поднялся на 13-е место в мире. Об этом сообщает директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

По словам эксперта, за второй месяц весны продолжили снижение два ведущих мировых авторынка. Так, продажи новых легковых машин в США снизились на 6,7 процента, до 1,38 миллиона единиц. В Китае рынок обрушился почти на четверть (минус 21,6 процента), до 1,4 миллиона проданных машин. Также сократились продажи в Бразилии (минус 7,8 процента) и Канаде (минус 3,9 процента).

Некоторые рынки показали положительную динамику. В Индии продажи выросли на 12,2 процента, в Японии — на 9,1 процента, а в Германии рост составил 2,7 процента. Самым растущим авторынком среди топ-15 стран стала Великобритания (плюс 24 процента). Хорошая динамика продаж отмечается в Италии (плюс 11,6 процента).

Россия, где апрельские продажи показали значительный рост (плюс 15 процентов), обошла Испанию и поднялась на 13-ю позицию в мировом рейтинге. На 15-м месте расположилась Турция с результатом в 80,2 тысячи (минус 6,1 процента)

Ранее стало известно, что в России сравнялись цены на ремонт бюджетных и премиальных машин. Стоимость работ для автомобилей Lada и Porsche в рамках ОСАГО оказалась одинаковой. По данным Российского союза автостраховщиков, час работ по ремонту российской бюджетной модели и немецкой премиальной машины обойдется в Москве в 900 рублей.

