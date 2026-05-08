В России сравнялись цены на ремонт бюджетных и премиальных машин

В России сравнялись цены на ремонт бюджетных и премиальных машин. Стоимость восстановительных работ для автомобилей Lada и Porsche в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) оказалась одинаковой. Это выяснили «Известия» в ходе анализа средних расценок нормо-часа, опубликованных на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

По данным организации, час работ по ремонту российской бюджетной модели и немецкой премиальной машины обойдется в Москве в 900 рублей. Аналогичный тариф действует для Geely, Land Rover, Infiniti, Haval, Tank, Jetour, Cadillac, Jaecoo, Jeep, Dodge, Honda, Opel, Citroen и Volvo.

Чуть дороже — 910 рублей — обойдутся работы для Chery, Renault и Kia. Ремонт Subaru, Exeed и Changan стоит 920 рублей в час, Ford — 930 рублей, а Mitsubishi и Nissan — 940. Максимальные ставки зафиксированы у Mazda (960 рублей), Toyota (980), а также у брендов BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus (1000 рублей для каждой).

Эти значения закреплены «Единой методикой определения расходов на восстановительный ремонт», утвержденной Центральным банком. Именно на них опираются эксперты-оценщики, когда рассчитывают размер страховой выплаты по ОСАГО.

При этом реальные рыночные цены на кузовной ремонт в Москве оказались заметно выше страховых нормативов. Стоимость нормо-часа для машин массового сегмента стартует от 2500 рублей, для премиальных моделей средний показатель составляет 4000 тысячи рублей.

