14:03, 8 мая 2026Авто

В России сравнялись цены на ремонт бюджетных и премиальных машин

«Известия»: Тарифы на ремонт Lada и Porsche по ОСАГО оказались одинаковыми
Марина Аверкина
СюжетОСАГО

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В России сравнялись цены на ремонт бюджетных и премиальных машин. Стоимость восстановительных работ для автомобилей Lada и Porsche в рамках обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) оказалась одинаковой. Это выяснили «Известия» в ходе анализа средних расценок нормо-часа, опубликованных на официальном сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

По данным организации, час работ по ремонту российской бюджетной модели и немецкой премиальной машины обойдется в Москве в 900 рублей. Аналогичный тариф действует для Geely, Land Rover, Infiniti, Haval, Tank, Jetour, Cadillac, Jaecoo, Jeep, Dodge, Honda, Opel, Citroen и Volvo.

Чуть дороже — 910 рублей — обойдутся работы для Chery, Renault и Kia. Ремонт Subaru, Exeed и Changan стоит 920 рублей в час, Ford — 930 рублей, а Mitsubishi и Nissan — 940. Максимальные ставки зафиксированы у Mazda (960 рублей), Toyota (980), а также у брендов BMW, Audi, Mercedes-Benz и Lexus (1000 рублей для каждой).

Эти значения закреплены «Единой методикой определения расходов на восстановительный ремонт», утвержденной Центральным банком. Именно на них опираются эксперты-оценщики, когда рассчитывают размер страховой выплаты по ОСАГО.

При этом реальные рыночные цены на кузовной ремонт в Москве оказались заметно выше страховых нормативов. Стоимость нормо-часа для машин массового сегмента стартует от 2500 рублей, для премиальных моделей средний показатель составляет 4000 тысячи рублей.

Ранее россиянам перечислили самые надежные подержанные китайские машины, которые реже других требуют серьезного ремонта.

