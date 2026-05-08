Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
11:13, 8 мая 2026Авто

Россиянам назвали самые надежные подержанные китайские машины

Автоэксперт Чистов назвал Haval Jolion и еще три модели самыми надежными
Марина Аверкина

Изображение: Haval

Самые надежные подержанные китайские машины, которые реже других требуют серьезного ремонта, назвал «Российской газете» директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов.

Специалист отметил, что попавшие в список автомобили широко распространены на рынке, поэтому их несложно обслуживать и продавать, а запчасти и сервис доступны практически в любом регионе страны. Он выделил Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro, а также Chery Tiggo 7 и его разновидности. Эксперт подчеркнул, что двигатели и трансмиссии этих машин способны работать долго при условии своевременного технического обслуживания.

Haval Jolion остается безусловным лидером среди китайских кроссоверов на вторичном рынке. Модель отличает надежный полуторалитровый турбированный мотор мощностью 143 лошадиные силы, доступный полный привод, современные электронные ассистенты, простота в обслуживании и высокая ликвидность. К преимуществам Чистов отнес расход топлива в пределах 8–10 литров на 100 километров.

Материалы по теме:
Штраф за нечитаемые номера в 2026 году. Сколько придется заплатить за грязный или умышленно скрытый госномер автомобиля?
Штраф за нечитаемые номера в 2026 году.Сколько придется заплатить за грязный или умышленно скрытый госномер автомобиля?
9 февраля 2026
За что могут лишить водительских прав в 2026 году? Список нарушений и причин
За что могут лишить водительских прав в 2026 году?Список нарушений и причин
20 января 2026

Кроссовер Geely Coolray привлекает покупателей не только выразительным дизайном, богатым оснащением, но и 147-сильным турбодвигателем и надежной роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DCT).

Модель Geely Monjaro с двухлитровым турбомотором, развивающим 238 лошадиных сил, эксперт назвал лучшим выбором в модельной линейке. Технически автомобиль близок к Volvo, что гарантирует высокий уровень комфорта и безопасности. Среди других сильных сторон — просторный салон, передовые технологии, хорошая остаточная стоимость и стойкий к коррозии кузов, способный выдерживать пробег до 250 тысяч километров без появления ржавчины.

Chery Tiggo 7 и его версии — универсальный вариант с турбодвигателями объемом от 1,5 до 1,6 литра. Модель может быть оснащена полным приводом, хорошо адаптирована к российским условиям и обладает современной системой безопасности и стабильно высокой ликвидностью, объясняет эксперт.

При этом Чистов подчеркнул, что перед покупкой любой машины нужно внимательно изучать историю конкретного экземпляра и проводить диагностику на станции технического обслуживания. Эти простые правила — «залог удачной сделки», подытожил специалист.

Ранее российские владельцы кроссовера Exeed Exlantix ET рассказали о неприятных нюансах гибрида.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо возможное содержание отправленного с Фицо послания Зеленского Кремлю

    Лавров назвал создателей проблем в дипломатии

    Привычный продукт связали с замедлением возрастной потери мышц

    Полеты на юг России пообещали частично возобновить

    Врач раскрыл одно связанное со здоровьем преимущество у любителей кофе

    Вернувшиеся домой канадцы самоизолировались из-за хантавируса

    Лавров заявил о подготовке нападения на Россию по опыту Гитлера

    Лавров высказался об устранении любых угроз с Украины

    52-летняя Хайди Клум вышла в свет в откровенном платье без бюстгальтера

    Харрис назвала Россию победителем войны США с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok