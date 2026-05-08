Россиянам назвали самые надежные подержанные китайские машины

Автоэксперт Чистов назвал Haval Jolion и еще три модели самыми надежными

Самые надежные подержанные китайские машины, которые реже других требуют серьезного ремонта, назвал «Российской газете» директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов.

Специалист отметил, что попавшие в список автомобили широко распространены на рынке, поэтому их несложно обслуживать и продавать, а запчасти и сервис доступны практически в любом регионе страны. Он выделил Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro, а также Chery Tiggo 7 и его разновидности. Эксперт подчеркнул, что двигатели и трансмиссии этих машин способны работать долго при условии своевременного технического обслуживания.

Haval Jolion остается безусловным лидером среди китайских кроссоверов на вторичном рынке. Модель отличает надежный полуторалитровый турбированный мотор мощностью 143 лошадиные силы, доступный полный привод, современные электронные ассистенты, простота в обслуживании и высокая ликвидность. К преимуществам Чистов отнес расход топлива в пределах 8–10 литров на 100 километров.

Кроссовер Geely Coolray привлекает покупателей не только выразительным дизайном, богатым оснащением, но и 147-сильным турбодвигателем и надежной роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением (DCT).

Модель Geely Monjaro с двухлитровым турбомотором, развивающим 238 лошадиных сил, эксперт назвал лучшим выбором в модельной линейке. Технически автомобиль близок к Volvo, что гарантирует высокий уровень комфорта и безопасности. Среди других сильных сторон — просторный салон, передовые технологии, хорошая остаточная стоимость и стойкий к коррозии кузов, способный выдерживать пробег до 250 тысяч километров без появления ржавчины.

Chery Tiggo 7 и его версии — универсальный вариант с турбодвигателями объемом от 1,5 до 1,6 литра. Модель может быть оснащена полным приводом, хорошо адаптирована к российским условиям и обладает современной системой безопасности и стабильно высокой ликвидностью, объясняет эксперт.

При этом Чистов подчеркнул, что перед покупкой любой машины нужно внимательно изучать историю конкретного экземпляра и проводить диагностику на станции технического обслуживания. Эти простые правила — «залог удачной сделки», подытожил специалист.

