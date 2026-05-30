Птицы стали делать подарки спасшей ворону женщине

В Канаде птицы стали делать подарки женщине, которая спасла ворону

В Канаде женщина, спасшая раненую ворону, стала получать «благодарственные подарки» от других птиц. Об этом сообщает CTV News.

В один из весенних дней жительница Ванкувера Лиа Уилсон увидела, как вороны кружат над одним из домов. Она узнала, что в водосточной трубе застряла птица, но у местных жителей не было длинной лестницы, чтобы помочь ей. Женщина заметила пожарную машину за пару кварталов, обратилась к спасателям, и те согласились помочь. Уилсон отвезла спасенную ворону в центр реабилитации диких животных.

Через несколько дней, когда птицу выпустили на волю, женщина гуляла с собакой, и ворона сбросила к ее ногам пучок перьев. С тех пор птицы подарили ей около десятка разных предметов: палки, комочки мха, маленькое птичье гнездо. Теперь во время прогулок к ней всегда присоединяются разные вороны, и она легко узнает спасенную птицу по металлическому кольцу на лапке. «Это как встреча с друзьями каждое утро», — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре вороны, живущие около популярного фуд-холла, ополчились на посетителей. При этом птицы нападали исключительно на лысых или лысеющих мужчин.